Украина потребовала "немедленного объяснения" от Ирана слов депутата о сбитом самолета МАУ

Иранский депутат заявил, что военные "хорошо выполнили обязанности", сбив самолет МАУ.

Украина потребовала "немедленного объяснения" от Ирана слов депутата о сбитом самолета МАУ
Фото: Укринформ

Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу заявления члена парламента страны, члена комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассана Норузи о сбитом иранскими военными гражданского авиалайнера авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет", - написал Пристайко в Twitter.

Ранее иранский депутат Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны. Об этом пишет Al Arabia.

Помимо этого, сбитие гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим выполнением обязанностей".

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.

25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.

Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики, однако пока их не передали.

2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ" возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.

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