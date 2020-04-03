Кризис не должен подорвать достижения в отношениях между Украиной и ЕС, - Порошенко
Экс-президент написал письмо Дональду Туску.
Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам РоSSийской Федерации под прикрытием пандемии коронавируса снять санкции, веденные за агрессию против Украины. Об этом написал лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в письме Президенту Европейской народной партии Дональду Туску, сообщает сайт партии.
При этом, сообщается, экс-президент Украины отметил важность активизации совместных действий по противодействию роSSийской пропаганде и дезинформации. Он убежден, что Европейский Союз и Украина скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.
"Пятый Президент Украины разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза по значительным негативным рискам, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом. Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис - это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями - через углубление сотрудничества, обмен данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии", - говорится в сообщении.
Петр Порошенко поблагодарил Евросоюза за своевременную помощь Украине в минимизации последствий эпидемии для украинской экономики и системы здравоохранения.
"Кризис ни в коем случае не должен подорвать ни основополагающие принципы ЕС - общий рынок, Шенгенскую зону, общие демократические ценности, ни достижения в отношениях между Украиной и ЕС - Соглашение об ассоциации, экономической интеграции, безвизовый режим", - отмечает Порошенко.