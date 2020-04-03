Кризис не должен подорвать достижения в отношениях между Украиной и ЕС, - Порошенко

Экс-президент написал письмо Дональду Туску.

Кризис не должен подорвать достижения в отношениях между Украиной и ЕС, - Порошенко

Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам РоSSийской Федерации под прикрытием пандемии коронавируса снять санкции, веденные за агрессию против Украины. Об этом написал лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в письме Президенту Европейской народной партии Дональду Туску, сообщает сайт партии.

При этом, сообщается, экс-президент Украины отметил важность активизации совместных действий по противодействию роSSийской пропаганде и дезинформации. Он убежден, что Европейский Союз и Украина скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.

"Пятый Президент Украины разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза по значительным негативным рискам, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом. Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис - это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями - через углубление сотрудничества, обмен данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко поблагодарил Евросоюза за своевременную помощь Украине в минимизации последствий эпидемии для украинской экономики и системы здравоохранения.

"Кризис ни в коем случае не должен подорвать ни основополагающие принципы ЕС - общий рынок, Шенгенскую зону, общие демократические ценности, ни достижения в отношениях между Украиной и ЕС - Соглашение об ассоциации, экономической интеграции, безвизовый режим", - отмечает Порошенко.

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