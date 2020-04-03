Нардеп Лерос утверждает, что не лоббировал депутата Киевсовета Сагайдака в замминистры инфраструктуры
Народный депутат Верховной Рады XIX созыва (фракция “Слуга народа”) Гео Лерос (на фото) заявил, что не лоббировал депутата Киевсовета Илью Сагайдака на должность заместителя министра инфраструктуры Украины. В этом его обвинил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак на фоне разгоревшегося скандала с опубликованными Леросом видеозаписями, где брат Ермака якобы торгует государственными должностями.
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Журналисты попросили Лероса прокомментировать заявление главы ОП Андрея Ермака о том, что конфликт между ними начался с того, что он не дал ему пролоббировать назначение в одно из министерств своего человека.
“Начать надо с того, что Андрей Борисович Ермак – любитель придумывать разные сплетни и разгонять их. На брифинге он как раз этим и занимался. Касательно того, что это был за человек и как он рекомендовался. Это Илья Сагайдак, он работал в штабе Зеленского еще полтора года назад экспертом в экономическом блоке. Но он принял решение не идти в новый состав правительства, потому что понимает, что идет на дно вместе со всем кораблем. Вот и все”, – сообщил Гео Лерос.
Он отметил, что Сагайдак знаком с министром инфраструктуры Владиславом Криклием еще со времен института. По словам Лероса, это была инициатива самого Криклия, кого брать себе в команду. А рассказы Ермака о том, кто кого лоббирует, – “это полный бред”.
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В свою очередь, в партии “Слуга народа” сделали официальное
“Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей. Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти. Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа”, – говорится в заявлении.
Отмечается, что в случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти.
В то же время президент Владимир Зеленский никаких заявлений по поводу обнародованных видеозаписей не делал.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Заявителем выступил народный депутат Верховной Рады Гео Лерос, который ранее опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о трудоустройстве неизвестных лиц на высокие посты в государственные органы власти.
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Фото: “Украинская правда”