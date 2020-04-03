Нардеп Лерос утверждает, что не лоббировал депутата Киевсовета Сагайдака в замминистры инфраструктуры

Народный депутат Верховной Рады XIX созыва (фракция “Слуга народа”) Гео Лерос (на фото) заявил, что не лоббировал депутата Киевсовета Илью Сагайдака на должность заместителя министра инфраструктуры Украины. В этом его обвинил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак на фоне разгоревшегося скандала с опубликованными Леросом видеозаписями, где брат Ермака якобы торгует государственными должностями.

Об этом KV стало известно из интервью нардепа Гео Лероса изданию “Украинская правда”.

Журналисты попросили Лероса прокомментировать заявление главы ОП Андрея Ермака о том, что конфликт между ними начался с того, что он не дал ему пролоббировать назначение в одно из министерств своего человека.

“Начать надо с того, что Андрей Борисович Ермак – любитель придумывать разные сплетни и разгонять их. На брифинге он как раз этим и занимался. Касательно того, что это был за человек и как он рекомендовался. Это Илья Сагайдак, он работал в штабе Зеленского еще полтора года назад экспертом в экономическом блоке. Но он принял решение не идти в новый состав правительства, потому что понимает, что идет на дно вместе со всем кораблем. Вот и все”, – сообщил Гео Лерос.

Он отметил, что Сагайдак знаком с министром инфраструктуры Владиславом Криклием еще со времен института. По словам Лероса, это была инициатива самого Криклия, кого брать себе в команду. А рассказы Ермака о том, кто кого лоббирует, – “это полный бред”.

Как сообщала KV , Государственное бюро расследований открыло дело на народного депутата Верховной Рады XIX созыва Гео Лероса (фракция “Слуга народа”) за публикацию видео, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы торгует должностями. Дело было заведено по заявлению главы ОП Андрея Ермака. Нардеп Гео Лерос проходит в этом деле подозреваемым сразу по четырем уголовным статьям.

В свою очередь, в партии “Слуга народа” сделали официальное заявление по поводу опубликованных Леросом видеозаписей с братом Ермака.

“Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей. Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти. Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти.

В то же время президент Владимир Зеленский никаких заявлений по поводу обнародованных видеозаписей не делал.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Заявителем выступил народный депутат Верховной Рады Гео Лерос, который ранее опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о трудоустройстве неизвестных лиц на высокие посты в государственные органы власти.

Ранее KV сообщала, что нардеп Гео Лерос опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о трудоустройстве лиц на топ-должности в госорганах. Сам Андрей Ермак отреагировал на публикацию нардепа и заявил, что подаст заявление в СБУ и ГБР чтобы проверить достоверность видеозаписей. Он также заявил, что Гео Лерос перешел “красные линии” и что ему придется отвечать за ложь.

Фото: “Украинская правда”