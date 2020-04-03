Порошенко: во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военных

Прокурорам и следователям оклад следует урезать, уверен экс-президент.

Порошенко: во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военных
Фото: eurosolidarity.org

"Во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военных. Не могут силовики, прокуроры, следователи ГБР получать высокие зарплаты, когда не хватает денег на медицину", - об этом заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалам «Прямой», «Эспрессо» и «5 канал». Он раскритиковал изменения в бюджет, которые подготовило правительство.

«Именно мы внесли предложение - оппозиционные фракции, включая «Европейскую Солидарность», чтобы ограничить заработные платы, которые себе назначали новоявленные «новые лица» в правительстве, в корпоративном секторе экономики, в государственных предприятиях, в наблюдательных советах. Они себе выписали сотни тысяч, если не миллионные зарплаты. Мы сказали «нет». Максимум - десять минимальных зарплат. Это 47 тысяч, и так высокая заработная плата, не оскудеют. Хотя бы на время действия коронавируса», - убежден Порошенко.

Вместе с тем, он отметил, что прокурорам, следователям ГБР, другим чиновникам зарплаты оставили.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Заместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей СимоненкоЗаместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей Симоненко
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
Блок рекламы


Похожие новости
“Слуги народа” предлагают решать земельные споры только в хозяйственных судах
За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военныхЗа сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про РоSSию"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про РоSSию
Геращенко: пик эпидемии ожидается 15-25 апреляГеращенко: пик эпидемии ожидается 15-25 апреля
Порошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуруПорошенко: мы купили 70 тыс. защитных костюмов для врачей и законтрактовали другие необходимые средства и аппаратуру
Кабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантинаКабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантина
Президент дал добро комитетам Верховной Рады работать во время карантина в режиме видеоконференцииПрезидент дал добро комитетам Верховной Рады работать во время карантина в режиме видеоконференции
В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военныхВ Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военных
Ермак назвал совпадением покупку нового автомобиля во время эпидемииЕрмак назвал совпадением покупку нового автомобиля во время эпидемии
Порошенко: закон о продаже земли позволит сформировать цивилизованный рынок без разбазаривания госземельПорошенко: закон о продаже земли позволит сформировать цивилизованный рынок без разбазаривания госземель
Последние новости
Подгружаем последние новости