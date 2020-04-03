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2020-04-03
Нардеп Шахов вылечился от коронавирусной болезни
Депутат сдал уже два негативных теста и едет за выпиской.
Фото: facebook.com/Сергій Шахов
Депутат Верховной Рады Сергей Шахов вылечился от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Чувствую себя нормально, нахожусь дома, изолированный. Завтра поеду в Александровскую больницу забирать выписку. Сделают третий тест на коронавирус, дай бог, что он покажет отрицательный результат", - рассказал депутат.
Шахов заболел 15 марта, а 21 марта его госпитализировали.
30 марта депутат сообщил, что его отпустили домой в связи с улучшением состоянии.
Напомним, что ранее стало известно о выздоровлении депутата Александра Лукашева.