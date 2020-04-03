Нардеп Шахов вылечился от коронавирусной болезни

Депутат сдал уже два негативных теста и едет за выпиской.

Нардеп Шахов вылечился от коронавирусной болезни
Фото: facebook.com/Сергій Шахов

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов вылечился от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Чувствую себя нормально, нахожусь дома, изолированный. Завтра поеду в Александровскую больницу забирать выписку. Сделают третий тест на коронавирус, дай бог, что он покажет отрицательный результат", - рассказал депутат.

Шахов заболел 15 марта, а 21 марта его госпитализировали.

30 марта депутат сообщил, что его отпустили домой в связи с улучшением состоянии.

Напомним, что ранее стало известно о выздоровлении депутата Александра Лукашева.

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