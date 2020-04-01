За минувшие сутки оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции ВСУ, 1 военный погиб, еще 3 пострадали

За текущие сутки противник один раз обстрелял Марьинку.

Вооруженные формирования РоSSии на Донбассе за 31 марта 14 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил. Погиб украинский военный, двое получили ранения, еще один - минно-взрывную травму, подорвавшись на мине роSSийского производства.

Возле Красногоровки противник устроил 2 обстрела из минометов калибра 120 мм (20 мин) и станковых противотанковых гранатометов, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Рядом с Авдеевкой противник трижды открывал огонь - из минометов 82-мм выпущено 32 мины, а также применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Получив адекватный ответ, вечером враг прекратил обстрелы", - добавили в Минобороны.

Широкино и Гнутово обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Каменки применяли автоматический станковый гранатомет.

Опорные пункти возле Опытного обстреляли из крупнокалиберного пулемета, по защитникам Старогнатовки стреляли из стрелкового оружия. Позиции украинских военных неподалеку Новотошковского обстреляли из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Луганское обстреляли из минометов 82 мм, а по позициям Зайцевого стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

По данным разведки, за 31 марта войска Объединенных сил ликвидировали троих роSSийских оккупантов, еще один был ранен. Также украинские военные уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

От начала суток 1 апреля оккупанты из гранатометов стреляли по Марьинке.

Дополнительно отмечается, что случаев заболевания коронавирусом среди войск ООС нет.

Напомним, министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что оккупационные власти заблокировали доступ международных организаций в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.