Зеленский пришел в Раду

Президент Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать земельную реформу и законопроекты о банках.

Он поблагодарил депутатов за то, что они собрались на это заседание, и за то, что все надели маски.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в условиях ограничений из-за коронавируса очень важно поддержать экономику.

"У нас не может быть никакой оппозиции в кризисной ситуации", - сказал Зеленский и призвал парламентариев поддержать предложенные законопроекты.

"Я вас очень прошу поддержать все законопроекты. Они важны. Они очень важны для украинского народа", - сказал президент. Он также снял маску, чтобы "украинцы могли видеть его лицо".

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Напомним, сегодня, 30 марта, Рада собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты поддержали законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров. Также Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но не смогла назначить им замену.

Второе заседание было посвящено одному вопросу - изменениям в бюджет из-за проблем с питанием в армии.

Позже депутаты со второго раза назначила министром здравоохранения максима Степанова, а министром финансов - Сергея Марченко.