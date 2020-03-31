Зеленский пришел в Раду

Президент призвал депутатов поддержать все рассматриваемые законопроекты.

Зеленский пришел в Раду
Владимир Зеленский
Фото: скриншот видео

Президент Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать земельную реформу и законопроекты о банках.

Он поблагодарил депутатов за то, что они собрались на это заседание, и за то, что все надели маски.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в условиях ограничений из-за коронавируса очень важно поддержать экономику.

"У нас не может быть никакой оппозиции в кризисной ситуации", - сказал Зеленский и призвал парламентариев поддержать предложенные законопроекты.

"Я вас очень прошу поддержать все законопроекты. Они важны. Они очень важны для украинского народа", - сказал президент. Он также снял маску, чтобы "украинцы могли видеть его лицо".

Фото: Скриншот виидео

Напомним, сегодня, 30 марта, Рада собралась на внеочередное заседание. На нем депутаты поддержали законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров. Также Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но не смогла назначить им замену.

Второе заседание было посвящено одному вопросу - изменениям в бюджет из-за проблем с питанием в армии.

Позже депутаты со второго раза назначила министром здравоохранения максима Степанова, а министром финансов - Сергея Марченко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Мэры всех областных центров призвали Раду не урезать доходы регионовМэры всех областных центров призвали Раду не урезать доходы регионов
Мэры облцентров призвали Раду не урезать доходы регионовМэры облцентров призвали Раду не урезать доходы регионов
Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"
Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в УкраинеЗеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в Украине
Зеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценамЗеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценам
Внеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - ЗеленскийВнеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - Зеленский
Зеленский предложил нардепам работать дистанционноЗеленский предложил нардепам работать дистанционно
Зеленский призвал депутатов не бояться коронавируса и продолжать работатьЗеленский призвал депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать
Зеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положениемЗеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положением
Кличко: Зеленский готов и настроен отменить распоряжение о VIP-палатахКличко: Зеленский готов и настроен отменить распоряжение о VIP-палатах
Последние новости
Подгружаем последние новости