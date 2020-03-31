Мэры всех областных центров призвали Раду не урезать доходы регионов

Мэры всех областных центров Украины, кроме оккупированных Россией , подписали открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием не принимать законопроект №3275 в предложенной редакции.

Оно обнародовано на сайте Ассоциации городов Украины.

Мэры заявили, что этот законопроект может лишить регионы денег на выплаты зарплат. Напомним, указанным законопроектом предполагается внести изменения в законодательные акты в части социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019.

В Ассоциации городов законопроект назвали дискриминационным: пока во всем мире правительства поддерживают местные громады, в Украине создают условия, в которых большой бизнес будет получать сверхприбыли за счет доходов местных бюджетов.

"Вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов. Законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельном крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней", - сказано в обращении.

Авторы документа напомнили, что сегодня именно органы местного самоуправления выплачивают повышенные зарплаты медикам, финансируют закупку лекарств, масок, тестов, медоборудования. В случае принятия законопроекта №3275, у громад не будет средств на зарплаты медикам, учителям, соцработникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ.

«В связи с этим мы, мэры городов, требуем до голосования в сессионном зале провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов!», - подчеркнул глава АМУ Виталий Кличко.

Напомним, что законопроект №3275 - один из 13 вопросов повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится 30 марта.