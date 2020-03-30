"Батькивщина" отказалась голосовать за законопроект о земле

Тимошенко грозит обратиться в Конституционный суд.

"Батькивщина" отказалась голосовать за законопроект о земле
Фото: скрин трансляции

Партия «Батькивщина» не будет голосовать за закон о продаже земли. Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп.

«Закон о распродаже земли, который сейчас хотят протянуть, легализует преступный сговор за спиной украинского народа. В итоге этот документ все равно позволяет иностранным банкам спекулировать украинской землей, а крупным корпорациям - ее скупать. И это в то время, когда вопрос продовольственной безопасности становится условием выживания всех народов мира. Это прямо противоречит стратегии, которую сейчас диктуют новые условия жизни человечества», - отметила лидер «Батькивщины».

По ее мнению, принятие законопроекта в то время, когда из-за карантина люди не могут выйти на защиту собственных интересов, является "циничным мошенничеством".

«Сегодня мы видим, что все страны могут полагаться только на свои ресурсы и свои возможности при такой большой беды. Продукты питания сейчас становятся особой ценностью в глобальном мире. Но именно в это время, вместо того, чтобы эффективно организовать свой аграрный комплекс, власть протягивает закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Если только под прикрытием эпидемии они совершат эту аферу, мы немедленно будем действовать и обращаться в Конституционный суд», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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