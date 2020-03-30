Оккупационные войска обстреляли военных Объединенных сил в Донецкой области, ранены двое

Украинские военные дали отпор войскам противника.

Оккупационные войска обстреляли военных Объединенных сил в Донецкой области, ранены двое
Фото: Макс Левин

Вооруженные формирования РоSSии обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку н.п.Шумы Донецкой области. Об этом сообщили в штабе ООС.

"По украинским защитникам роSSийские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Их на эвакуационной технике доставили в медучреждение, где оперативно предоставили помощь.

Отмечается, что действия оккупнатов не остались без ответа - военные ВСУ дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Напомним, также утром 30 марта оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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