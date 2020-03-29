Минздрав: больных коронавирусом в легком состоянии не будут госпитализировать

В Украине обновили стандарт оказания медпомощи при COVID-19.

Минздрав: больных коронавирусом в легком состоянии не будут госпитализировать
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

С 29 марта в Украине начал действовать обновленный стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19. Госпитализация предусматривается только для больных в среднем и тяжелом состоянии. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье.

По его словам, обновленный стандарт имеет ряд приложений, относительно алгоритма обнаружения коронавируса у больного, алгоритма работы экстренной медицинской помощи и эпидемиологов, правила ухода за больным COVID-19 в домашних условиях, критериев госпитализации тяжелых и средней тяжести больных, а также правил использования средств индивидуальной защиты.

"Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем", - сообщил Ляшко.

Он также отметил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.

"Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни. В Минздраве создана экспертная группа из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут изучать все передовые средства лечения, которые используются в мире и рекомендовать их использование на территории Украины в случаях, когда вариантов для спасения жизни для больного не будет", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19. Переговоры о закупке препарата проводят, в частности, с Индией.

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