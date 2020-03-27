РоSSия в ООН пытается использовать пандемию для отмены санкций, - Кислица

Постпред Украины в ООН назвал предложенную РФ "декларацию о солидарности" "политическими манипуляциями" во время пандемии.

РоSSия в ООН пытается использовать пандемию для отмены санкций, - Кислица
Фото: Укринформ

РоSSия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал инициативу россиян "политическими манипуляциями" во время пандемии, передает Укринформ.

"Прогнозируемо РФ стремится воспользоваться тяжелой ситуацией в мире на фоне распространения Covid-19 для отбеливания своей агрессивной политики. Исторический опыт подсказывает, что проект резолюции ГА ООН, внесенный Россией под нейтральным, на первый взгляд, названием "Декларация о солидарности ООН в период угрозы Covid-19", не имеет ничего общего с реальностью", - прокомментировал ситуацию украинский дипломат.

В роSSийском проекте декларации, предложенной для Генассамблеи, в частности, отмечается: "Обязуемся противостоять глобальным вызовам на основе добрососедства, воздерживаться от повышения торговых барьеров, введения новых экспортных ограничений или осуществления протекционистских и дискриминационных мер, не соответствующих правилам ВТО, а также не применять никаких односторонних принудительных мер, принимаемых без мандата Совета Безопасности ООН".

Как подчеркнул Кислица, для украинской стороны "абсолютно неприемлемо сейчас вести разговор об отмене санкций, что подчеркивает документ, под видом гуманитарных соображений". Санкции против РоSSии вводились не из-за коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм международного права, подчеркнул он. Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что санкции "никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле" и могут быть отменены только при условии прекращения противоправных действий.

"Создается впечатление, что собственно для этого единственного пункта и был инициирован роSSийский документ", - отметил представитель Украины.

Он подчеркнул, что это все напоминает "политические манипуляции в их наиболее позорном виде", когда Москва стремится реализовать свой "шкурный интерес" за счет общей беды.

Дипломат также назвал действия Москвы "неуклюжими", поскольку до появления роSSийского документа появился проект вменяемой резолюции Генассамблеи ООН, соавторами которой стали уже десятки стран, в том числе Украина.

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