Разумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусом

Ранее "Слуга народа" отказалась от госфинансирования

Разумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусом
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов последовать примеру партии "Слуга народа" и перечислить надбавки к зарплатам на борьбу с коронавирусом.

Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции.

"Могу обратиться в том числе и к народным депутатам. Я понимаю, зарплата важна, но, есть еще "депутатские", их получают все. Я не могу заставить это делать, но, думаю, было бы полезно поддержать красивую инициативу и отказаться в фонд бюджета для того, чтобы потратить их на более важные потребности", - сказал Разумков.

Напомним, 25 марта политическая партия "Слуга народа"заявила об отказе от государственного финансирования.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии Александр Корниенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
Решение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - РазумковРешение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - Разумков
Нардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране ПриватНардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране Приват
Глава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусомГлава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
Зеленский призвал депутатов не бояться коронавируса и продолжать работатьЗеленский призвал депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать
Зеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положениемЗеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положением
Разумков отказался назвать дату внеочередного заседанияРазумков отказался назвать дату внеочередного заседания
В РоSSии для борьбы с коронавирусом создали спецвойскаВ РоSSии для борьбы с коронавирусом создали спецвойска
Глава Минздрава призвал создать единый оперативный штаб по борьбе с коронавирусомГлава Минздрава призвал создать единый оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Бывший генсек НАТО Солана заразился коронавирусомБывший генсек НАТО Солана заразился коронавирусом
Порошенко призвал отказаться от "консультативного совета" с боевикамиПорошенко призвал отказаться от "консультативного совета" с боевиками
Последние новости
Подгружаем последние новости