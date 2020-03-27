Разумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусом

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов последовать примеру партии "Слуга народа" и перечислить надбавки к зарплатам на борьбу с коронавирусом.

Об этом он рассказал журналистам после заседания фракции.

"Могу обратиться в том числе и к народным депутатам. Я понимаю, зарплата важна, но, есть еще "депутатские", их получают все. Я не могу заставить это делать, но, думаю, было бы полезно поддержать красивую инициативу и отказаться в фонд бюджета для того, чтобы потратить их на более важные потребности", - сказал Разумков.

Напомним, 25 марта политическая партия "Слуга народа"заявила об отказе от государственного финансирования.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии Александр Корниенко.