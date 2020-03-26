Зеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положением

Президент также поручил решить вопрос с называемыми VIP-палатами и отменить все нормативные акты, которые этого требуют.

Зеленский призвал украинцев не путать режим ЧС с чрезвычайным положением

Владимир Зеленский призвал украинский не путать введенный Кабмином режим чрезвычайной ситуации с режимом чрезвычайного положения.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Вчера Кабинет Министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация - это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и одновременно не ограничивает конституционные права граждан. Этот режим - не про диктатуру, это - о дисциплине. Сейчас мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что обеспечение граждан всем необходимым для карантина продолжается в режиме 24/7.

"Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 тыс. тест-систем ПЦР. Завтра - ждем прибытия из Китая около 200 тыс. специальных медицинских респираторов, защитных костюмов для врачей, 100 тыс. ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек", - отметил президент.

Кроме этого, премьер-министру поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют.

"У нас не «совок», и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК». Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца", - сказал Зеленский.

"Дорогие граждане, я хочу поблагодарить тех, кто сознательно остается дома и придерживается самоизоляции. Этим вы помогаете стране", - добавил он.

Напомним, 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней.

Ранее карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля.

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