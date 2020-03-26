Проректора Госэкоакадемии задержали в Киеве при получении взятки

Проректора Госэкоакадемии задержали в Киеве при получении взятки

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона задокументировала получение в Киеве 70 тыс. гривен взятки проректором Государственной экологической академии последипломного образования. За эти деньги, по мнению правоохранителей, проректор должен был повлиять на проверяющих из Госэкоинспекции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

“В феврале 2020 года указанное должностное лицо высказало директору одного из частных предприятий требование о предоставлении ей неправомерной выгоды за влияние на уполномоченных лиц Государственной экологической инспекции касательно формального проведения последними плановых и внеплановых проверок данного предприятия”, – сказано в сообщении.

Вчера, 25 марта, после получения взятки в размере 70 тыс. гривен подозреваемый был задержан следователями Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ, а деньги изъяты.

Задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Напомним, столичная прокуратура проинформировала о разоблачении сотрудника “ДТЭК Киевские электросети” на получении взятки за неотключение от электроэнергии. В настоящее время мужчина задержан. В свою очередь, в “ДТЭК Киевские электросети” сообщили, что компания оказывает полное содействие следственным действиям правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины


Александр Кравченко, КиевВласть

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