101-летний академик Патон намерен покинуть пост президента НАНУ

Выборы запланированы на 16 апреля, однако из-за карантина дата может быть изменена.

101-летний академик Патон намерен покинуть пост президента НАНУ
Фото: www.novayagazeta.ru

Борис Патон, который с 1962 года является президентом Национальной академии наук Украины (ранее АН УССР), покинет свой пост.

По информации Українських новин, он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые были назначены на 16 апреля.

Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выборы президента была определена постановлением президиума НАНУ №36 от 29 января 2020 года. Однако, из-за карантина это собрание может быть перенесено.

По информации агентства, на пост президента НАНУ подали свои кандидатуры пять академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.

Среди них: Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет) Анатолий Загородный (68 лет) и Богдан Данилишин (55 лет).

Борис Патон - первый в истории Герой Украины. 27 ноября ему исполнился сто один год.

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