МИД подтвердил факт заражения коронавирусом иностранцев после визита в Украину

После поездки в Почаевскую лавру коронавирус выявили у восьмерых паломников.

МИД подтвердил факт заражения коронавирусом иностранцев после визита в Украину
Фото: Вікторія Матола

В Министерстве иностранных дел подтвердили факт инфицирования коронавирусом COVID-19 граждан Молдовы после визита в Украину.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, посольство Украины в Молдове обратилось к молдавской стороне предоставить больше деталей по этому поводу.

"Не знаю, заразились ли они именно в Почаевской лавре, но есть такие случаи заболевания граждан, вернувшихся с территории Украины - это факт", - сказал министр.

Напомним, 20 марта в Молдове выявили коронавирус у четырех паломиков в Почаевскую лавру. 23 марта премьер Молдовы Иона Кику заявил, что группа людей поехала на автобусе в паломничество в Почаевскую лавру. После возвращения у восьмерых из них выявили новый коронавирус. Остальные на сегодня находятся под наблюдением. В связи с этим Кику призвал граждан временно не ходить в церкви.

18 марта в Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии.

На данный момент в Тернопольской области, на севере которой расположен Почаев, зарегистрированы 2 случая коронавируса. Оба - в районах, которые граничат с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

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