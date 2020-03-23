Глава Верховного Суда: Хотелось бы наладить конструктивный диалог с президентом и парламентом

"Не может быть победы президента и провала судебной системы..."

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская считает, что судебной власти удалось призвать другие ветви власти к диалогу. Об этом она заявила в интервью LB.ua.

На вопрос, удалось ли отстоять независимость судебной власти, она сказала: "Я думаю, что нам, как независимой ветви власти, удалось призвать другие ветви власти к диалогу".

"Ведь не может быть победы президента и провала судебной системы или победы Верховной Рады и провала правительства. Мы не можем побеждать друг друга. Или власть побеждает целом, или вообще проигрывает. Речь идет о создании условий для того, чтобы работали демократические институты, чтобы мы сотрудничали друг с другом и меняли то лучше для людей", - заявила она.

"Недавно я разговаривала со своей однокурсницей, которая рассказала, что ее племянница страдает от домашнего насилия. Кроме этого, ее заставили отдать дом за долги мужа. Женщина обратилась в суд, но он не работает, поскольку там нет ни одного судьи. Так кто кого «победил», если эта женщина не может себя защитить? Я - президента или он - меня?" - добавила глава ВС.

Данишевская также добавила, что "хотелось бы, чтобы после решения КС мы смогли наладить конструктивный диалог с президентом и парламентом".