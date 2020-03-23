Глава Верховного Суда: Хотелось бы наладить конструктивный диалог с президентом и парламентом

"Не может быть победы президента и провала судебной системы..."

Глава Верховного Суда: Хотелось бы наладить конструктивный диалог с президентом и парламентом
Фото: надане прес-службою Верховного Суду

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская считает, что судебной власти удалось призвать другие ветви власти к диалогу. Об этом она заявила в интервью LB.ua.

На вопрос, удалось ли отстоять независимость судебной власти, она сказала: "Я думаю, что нам, как независимой ветви власти, удалось призвать другие ветви власти к диалогу".

"Ведь не может быть победы президента и провала судебной системы или победы Верховной Рады и провала правительства. Мы не можем побеждать друг друга. Или власть побеждает целом, или вообще проигрывает. Речь идет о создании условий для того, чтобы работали демократические институты, чтобы мы сотрудничали друг с другом и меняли то лучше для людей", - заявила она.

"Недавно я разговаривала со своей однокурсницей, которая рассказала, что ее племянница страдает от домашнего насилия. Кроме этого, ее заставили отдать дом за долги мужа. Женщина обратилась в суд, но он не работает, поскольку там нет ни одного судьи. Так кто кого «победил», если эта женщина не может себя защитить? Я - президента или он - меня?" - добавила глава ВС.

Данишевская также добавила, что "хотелось бы, чтобы после решения КС мы смогли наладить конструктивный диалог с президентом и парламентом".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Минздрава Емец предложил нардепам сдать экспресс-тест на коронавирус перед внеочередным заседаниемГлава Минздрава Емец предложил нардепам сдать экспресс-тест на коронавирус перед внеочередным заседанием
Зеленский провел "конструктивный" телефонный разговор с главой МВФЗеленский провел "конструктивный" телефонный разговор с главой МВФ
“Слуги народа” предлагают государству за счет инвесторов частично гарантировать кредиты фермерам“Слуги народа” предлагают государству за счет инвесторов частично гарантировать кредиты фермерам
Глава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим коронавирусом ШаховымГлава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим коронавирусом Шаховым
Глава "Голоса": Мы не ведем со "Слугой народа" переговоров об альянсахГлава "Голоса": Мы не ведем со "Слугой народа" переговоров об альянсах
Изменить руководство "Голоса" предложил Рахманин, - новая глава партииИзменить руководство "Голоса" предложил Рахманин, - новая глава партии
"Голос" не будет сотрудничать с ЕС и "Батькивщиной" на местных выборах - глава партии"Голос" не будет сотрудничать с ЕС и "Батькивщиной" на местных выборах - глава партии
КС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда ТатьковаКС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда Татькова
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвиженияГлава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения
Последние новости
Подгружаем последние новости