В Раду внесен законопроект об онлайн-заседаниях
Закон будет действовать временно.
В Верховную Раду внесен законопроект №3250 о временном проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции на период карантина по коронавирусу.
Авторы проекта - первый вице-спикер Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук.
Они предлагают ввести на 60 дней возможность проводить онлайн-заседания для принятия законопроектов, имеющих особую важность. Эти законопроекты могут быть связаны с эпидемией коронавирусной болезни, а также с обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благополучия и прав человека.
Во время таких заседаний в зале Верховной Рады смогут присутствовать только спикер и его замы, докладчики законопроекта, представитель профильного комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от каждой фракции (группы) и сотрудники аппарата. Другие депутаты будут подключаться к заседанию в режиме видеоконференции.
Голосование предлагают проводить так:
- спикер называет имя депутата;
- депутат голосует путем поднятия руки, это должно быть показано на табло;
- счетная комиссия фиксирует его голос.
Если закон примут, он вступит в силу со дня публикации.
Напомним, что для принятия этого законопроекта Верховной Раде все равно нужно хотя бы раз собраться в зале. Это может произойти уже во вторник, 24 марта.