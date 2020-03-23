В Раду внесен законопроект об онлайн-заседаниях

Закон будет действовать временно.

В Раду внесен законопроект об онлайн-заседаниях
Фото: Анна Стешенко

В Верховную Раду внесен законопроект №3250 о временном проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции на период карантина по коронавирусу.

Авторы проекта - первый вице-спикер Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук.

Они предлагают ввести на 60 дней возможность проводить онлайн-заседания для принятия законопроектов, имеющих особую важность. Эти законопроекты могут быть связаны с эпидемией коронавирусной болезни, а также с обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благополучия и прав человека.

Во время таких заседаний в зале Верховной Рады смогут присутствовать только спикер и его замы, докладчики законопроекта, представитель профильного комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от каждой фракции (группы) и сотрудники аппарата. Другие депутаты будут подключаться к заседанию в режиме видеоконференции.

Голосование предлагают проводить так:

  • спикер называет имя депутата;
  • депутат голосует путем поднятия руки, это должно быть показано на табло;
  • счетная комиссия фиксирует его голос.

Если закон примут, он вступит в силу со дня публикации.

Напомним, что для принятия этого законопроекта Верховной Раде все равно нужно хотя бы раз собраться в зале. Это может произойти уже во вторник, 24 марта.

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