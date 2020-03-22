Зеленский провел "конструктивный" телефонный разговор с главой МВФ

Обсуждалось увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда.

Зеленский провел "конструктивный" телефонный разговор с главой МВФ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом говорится в ее твиттере.

"Я провела сегодня очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, так как страна сталкивается с огромными вызовами, связанными с COVID-19", - сказано в заявлении.

Пресс-служба Зеленского в свою очередь сообщила, что президент рассказал Георгиевой о состоянии дел в Украине и мерах по предотвращению эпидемии.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировым пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - сказал Зеленский.

Они договорились координировать действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Напомним, Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда.

19 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с МВФ о неотложной финансовой помощи в рамках специальной программы, которую Фонд предусмотрел для развивающихся стран, которые страдают от коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривенЗеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский попросил мэров отложить политическую борьбу в сторонуЗеленский попросил мэров отложить политическую борьбу в сторону
Филатов сообщил, что завтра Зеленский проведет селекторное совещание с мэрамиФилатов сообщил, что завтра Зеленский проведет селекторное совещание с мэрами
Зеленский предложил украинским телеканалам запустить видеоуроки для школьниковЗеленский предложил украинским телеканалам запустить видеоуроки для школьников
Зеленский призвал увеличить количество наземного транспорта в крупных городахЗеленский призвал увеличить количество наземного транспорта в крупных городах
Зеленский ввел Резникова в состав СНБОЗеленский ввел Резникова в состав СНБО
Зеленский в телефонном разговоре обсудил с Трюдо противодействие пандемииЗеленский в телефонном разговоре обсудил с Трюдо противодействие пандемии
Владимир Зеленский прокомментировал факты увольнения людей из-за карантинаВладимир Зеленский прокомментировал факты увольнения людей из-за карантина
Зеленский поздравил поэтессу Лину Костенко с 90-летиемЗеленский поздравил поэтессу Лину Костенко с 90-летием
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Зеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллегиЗеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги
Последние новости
Подгружаем последние новости