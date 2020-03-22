Новый министр экономики не задекларировал особняк под Киевом и квартиру в Москве, - "Схемы"

В декларации претендента на должность министра Петрашко указал только квартиру в Киеве площадью 90 м?.

Новый министр экономики не задекларировал особняк под Киевом и квартиру в Москве, - "Схемы"
Игорь Петрашко
Фото: agropolit.com

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не внес в декларацию недвижимость в Киевской области и Москве. Об этом говорится в программе журналистских расследований "Схемы", передает Радио Свобода.

"Петрашко не указал в своей имущественной декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене – гражданке РоSSии, особняк в селе Романков под Киевом и два внедорожника", – говорится в программе.

Расследователи узнали, что площадь дома в Киевской области составляет 409 м?, а площадь территории – 15 соток. Официально ими владеет жена министра Светлана.

По данным "Схем", ей также принадлежит не указанная в декларации Игоря Петрашко треть (вместе с матерью и братом) квартиры в Донском районе Москвы, ее общая площадь – 109 м?.

В реестре МВД также упоминаются принадлежащие Петрашко автомобили Suzuki Vitara S 2016 года выпуска и Land Rover Range Rover Sport, выпущенный в 2017 году.

В своей декларации претендента на должность министра Петрашко указал только квартиру в Киеве площадью 90 м?.

Игоря Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming.

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