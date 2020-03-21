СБУ разоблачила схему поставок в РФ комплектующих с предприятий Укроборонпрома

К оборудке причастны должностные лица Минобороны, отвечающие за "военную приемку".

СБУ разоблачила схему поставок в РФ комплектующих с предприятий Укроборонпрома
Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безопасности Украины разоблачила крупную схему поставок военной продукции для авиатехники из украинских оборонных предприятий в РоSSийскую Федерацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что к схеме причастны более 20 участников. Среди них представители криминальных кругов, занимающиеся контрабандой, а также должностные лица Минобороны Украины, которые отвечают за так называемую "военную приемку".

"За реквизитами фиктивных украинских и роSSийских коммерческих фирм дельцы закупали на предприятиях Укроборонпрома продукцию военного назначения. Затем ее незаконно контрабандой переправляли в РФ вне пунктов таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Организаторы сделки также задействовали инструмент фиктивной внешнеэкономической деятельности. Военную продукцию предприятий Укроборонпрома с оформлением всех необходимых разрешительных документов официально перемещали в страны ЕС, откуда по поддельным документам реэкспортировали в РФ.

В ходе спецоперации СБУ задержала одного из активных участников преступной группы на территории Двуречанского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля.

Во внедорожнике злоумышленника обнаружили 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования роSSийской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты роSSийских самолетов от управляемых ракет.

Двум участникам группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Готовятся сообщение о подозрении другим участникам группы по статьям 263 (незаконное обращение с оружием), 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров), 201 (контрабанда) УК Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее СБУ предотвратила закупку сертифицированных в РоSSии деталей для бронетехники по завышенным ценам.

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