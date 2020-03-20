Эвакуацию украинцев из Казахстана планируют провести 26 марта

Посольство Украины в Казахстане формирует список граждан, которые хотят вернуться после закрытия границ в связи с предотвращением распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Посольство Украины в Республике Казахстан обрабатывает вопрос вывоза граждан Украины, которые временно находятся на территории Казахстана, в Украину. С этой целью формируется соответствующий список граждан для дальнейшей организации авиарейса "Алматы-Киев", который предварительно запланирован на 26 марта", - говорится в сообщении.

Тех, кто хочет вылететь, попросили срочно подтвердить свое присутствие на территории Алматы в запланированную дату вылета, прислать на электронную почту Консульства (consul_kz@mfa.gov.ua) или сообщить по телефону свои персональные данные и данные ранее купленного билета на вылет в Украину, если он есть.

"Оперативность предоставления этой информации и скоординированность действий позволит сотрудникам посольства качественно и максимально быстро решить все необходимые вопросы о вашем возвращении на Родину", - подытожили дипломаты.

Напомним, с 16 марта по 15 апреля в Казахстане введено чрезвычайное положение. Ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.