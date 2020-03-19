Руководителя Западного межрегионального управления Минюста задержали во время получения взятки

Он систематически получал неправомерное вознаграждение.

Руководителя Западного межрегионального управления Минюста задержали во время получения взятки
Фото: Lb.ua

Руководителя Западного межрегионального управления во вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины задержали во время получения взятки.

У следствия есть доказательства, что чиновник каждый месяц получал от подчиняемых ему руководителей учреждений неправомерное вознаграждение, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Взамен Западное межрегиональное управление не проверяло соблюдение режима выполнения наказаний узниками и не контролировало хозяйственную деятельность в подчиняемых учреждениях исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан с поличным в ходе спецоперации НАБУ, СБУ и САП 11 марта. 19 марта ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Согласно с информацией на сайте Минюста, руководителем Западного межрегионального управления является Юрий Добош.

Напомним, 12 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства юстиции, главу комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы в связи с подозрением в получении взятки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусомТрюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство хочет, чтобы во время карантина народные депутаты могли голосовать удаленно
Шмыгаль призвал руководителей вузов не выселять студентов из общежитий на время карантинаШмыгаль призвал руководителей вузов не выселять студентов из общежитий на время карантина
Съезд судей отложили на неопределенное времяСъезд судей отложили на неопределенное время
В оккупированном Джанкое задержали еще одного крымского татаринаВ оккупированном Джанкое задержали еще одного крымского татарина
Пограничникам на КПВВ на Донбассе шесть раз предлагали взятки за пропускПограничникам на КПВВ на Донбассе шесть раз предлагали взятки за пропуск
Замначальника одного из управлений Минюста попался на взятке $20 тыс.Замначальника одного из управлений Минюста попался на взятке $20 тыс.
На блокпосту в Луганской области задержали автомобиль с арсеналом оружияНа блокпосту в Луганской области задержали автомобиль с арсеналом оружия
Украина осудила китайского шпиона на 10 лет за попытку получения секретных разработок ракетно-космической отраслиУкраина осудила китайского шпиона на 10 лет за попытку получения секретных разработок ракетно-космической отрасли
Совет судей попросил граждан на время карантина воздержаться от посещения судебных заседанийСовет судей попросил граждан на время карантина воздержаться от посещения судебных заседаний
Адаптация ВСУ к стандартам НАТО является недостижимой целью в ближайшее время, - министр обороныАдаптация ВСУ к стандартам НАТО является недостижимой целью в ближайшее время, - министр обороны
Последние новости
Подгружаем последние новости