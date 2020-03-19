Руководителя Западного межрегионального управления Минюста задержали во время получения взятки

Руководителя Западного межрегионального управления во вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины задержали во время получения взятки.

У следствия есть доказательства, что чиновник каждый месяц получал от подчиняемых ему руководителей учреждений неправомерное вознаграждение, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Взамен Западное межрегиональное управление не проверяло соблюдение режима выполнения наказаний узниками и не контролировало хозяйственную деятельность в подчиняемых учреждениях исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан с поличным в ходе спецоперации НАБУ, СБУ и САП 11 марта. 19 марта ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Согласно с информацией на сайте Минюста, руководителем Западного межрегионального управления является Юрий Добош.

Напомним, 12 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства юстиции, главу комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы в связи с подозрением в получении взятки.