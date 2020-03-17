"Европейская солидарность" просит правительство не закрывать метро в Киеве

"Как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться рабочих мест?"

"Европейская солидарность" просит правительство не закрывать метро в Киеве
Фото: eurosolidarity.org

Политическая партия "Европейская солидарность" призывает представителей власти не закрывать метро в Киеве. Обращение к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, мэру Киева Виталию Кличко опубликовано на сайте партии.

В партии настаивают, что поддерживают превентивные меры по противодействию эпидемии коронавируса, но не получили ответа относительно обоснованности необходимости закрытия метро и осознания последствий этого для инфраструктуры столицы и жизнедеятельности страны.

"Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии. В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), соблюдается дистанция между гражданами. Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться рабочих мест? Метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытия приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и будет создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни", - отметили в "ЕС".

"Обращаемся к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах", - говорится в обращении.

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