У министра экологии Польши обнаружили коронавирус

Часть польского правительства ушла на карантин.

У министра экологии Польши обнаружили коронавирус
Михал Вось
Фото: Micha? Wo?/Facebook

У министра экологии Польши Михала Вося обнаружили коронавирусную инфекцию. В результате весь состав польского правительства, который присутствовал на последнем заседании Совета министров, перешел в режим карантина.

Об этом заявил польского правительства Петр Мюллер, передает "Укринформ".

"В связи с положительными результатами теста на наличие коронавируса у министра экологии Михала Вося осуществлены шаги в соответствии с процедурами главного санитарного инспектора. Всем министрам, которые присутствовали на последнем заседании правительства, вчера были проведены стандартные тесты, которые проводятся в случае контактов с зараженным лицом", - заявил Мюллер.

По его словам, до момента получения результатов тестов все члены правительства, которые были на последнем заседании, будут работать в режиме карантина. Результаты тестов будут известны во вторник.

Мюллер отметил, что такая ситуация никоим образом не повлияет на работоспособность правительства. "Все выполняют свои обязанности, а решения принимаются с использованием процедуры дистанционного голосования", - заверил он.

Как стало известно, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий не присутствовал на последнем заседании правительства, в то время он был на заседании Совета безопасности РП, которое созвал президент Дуда.

Министр Вось сдал тест на наличие коронавируса после того, как заражение было подтверждено у представителя польского гослесничества, с которым он ранее контактировал.

Напомним, по состоянию на 17 марта в Польше зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли. Всего в мире зарегистрировано 182 406 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 7154 - летальные. Выздоровели 79 433 человека.

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