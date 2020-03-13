В ККГА заявили, что закрывать Киев на въезд и выезд из-за коронавируса не будут

Информация об этом в соцсетях является фейковой.

В ККГА заявили, что закрывать Киев на въезд и выезд из-за коронавируса не будут
Фото: https://www.pravda.com.ua/

Власти Киева не принимали никаких решений о закрытии города на въезд и выезд, если в нем обнаружат хотя бы один случай заражения коронавирусом.

Распространяемая об этом информации в СМИ и соцсетях не является правдивой. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, говорится на странице администрации в Facebook.

"Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Сейчас никаких решений об ограничении въезда и выезда из города не принимали", - сообщил он.

Поворозник подчеркнул, что такие ограничения могут применяться только по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, или нормативным документам, принятым на государственном уровне.

Напомним, в Киеве ввели профилактические меры для нераспространения коронавируса SARS-CoV-2. Временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также запрещены массовые мероприятия, в том числе киносеансы, концерты и спектакли.



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