У жены Трюдо подтвердили коронавирус

Она придерживается рекомендаций врачей и чувствует себя хорошо.

У жены Трюдо подтвердили коронавирус
Джастин Трюдо с супругой Софи
Фото: thestar.com

У супруги канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо подтвердили китайский коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил пресс-секретарь премьера, больная чувствует себя хорошо и придерживается рекомендаций врачей.

"Софи Грегуар-Трюдо сдала анализ на COVID-19. Результаты теста оказались положительными. Следуя совету врачей, она пока будет оставаться в изоляции. Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры безопасности, а ее симптомы остаются легкими”, - рассказали в офисе Трюдо.

У премьер-министра никаких симптомов болезни нет. Ранее он уже сообщил, что будет находиться в самоизоляции две недели.

Напомним, по состоянию на утро пятницы количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 128 тыс. человек, 70 тыс. выздоровели. Скончались 4 720 человек.

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