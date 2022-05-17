Мы геополитически расположены так, что вокруг нас сходятся все интересы Азии и Европы, - Юрий Подорожний

Мы геополитически расположены так, что вокруг нас сходятся все интересы Азии и Европы, - Юрий Подорожний

Политтехнолог Юрий Подорожний пояснил, что Украина геополитически очень важная страна на территории Европы, а в случае вступления в ЕС может вообще стать одной из ключевых стран.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Исторически и географически Украина одна из ключевых территорий на европейской карте. Почему во всех мировых войнах ключевые и жесточайшие бои были именно на территории Украины? Потому что Бог так распорядился, что мы геополитически расположены так, что вокруг нас сходятся все интересы Азии и Европы», - отметил Юрий Подорожний.

По словам эксперта, Украина, не являясь членом ЕС, в настоящее время является одним из главных центров европейских ценностей.

«Украинцы сегодня подчеркивают важность Европейского союза. Если европейцы в конце концов поймут, что ставку нужно делать не на тоталитарную россию, которая всегда будет угрозой существованию Европы, а на демократическую Украину, то произойдет переосознание и мы вступим в ЕС», - подчеркнул Юрий Подорожний.

Как отметил эксперт, перспектива вступления Украины в ЕС пугает страны Старой Европы, потому что это означает полное переформатирование сил внутри Европейского союза.

«Украина, Польша, Балтия и остальные страны Восточной Европы теперь будут не «бедными родственничками» у богатой Старой Европы, а фактически будут диктовать новые тенденции развития ЕС, реформирование которого актуально», - сказал Юрий Подорожний.


user, politeka.net

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