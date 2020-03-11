Двое россиян приехали в Украину за американской визой и получили запрет на въезд на три года

Пограничники выяснили, что они незаконно посещали аннексированный Крым.

Двое россиян приехали в Украину за американской визой и получили запрет на въезд на три года
Фото: dpsu.gov.ua

Двум гражданам РоSSийской Федерации - мужчине и женщине, которые прибыли в Украину, чтобы получить здесь американские визы, запретили въезд в страну на три года.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Вчера, 10 марта, во время проверки документов у пассажиров рейса из Варшавы пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили двух россиян, которые незаконно посещали оккупированный Крым и попали туда через закрытые пункты пропуска. Иностранцы сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну является оформление американских виз", - говорится в сообщении.

"Стоит отметить, что в Украине россияне, вероятно, ожидали более быструю процедуру получения визы, чем у себя дома Теперь у этих двух роSSийских бизнесменов будет достаточно времени ожидать американского разрешение за пределами Украины, ведь из-за нарушения правил въезда/выезда им запрещено посещать нашу страну сроком на три года", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам.

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