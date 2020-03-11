Зеленский: тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается

"ВСУ уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора".

Зеленский: тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие на Донбассе уполномочены давать ответ на провокации пророSSийских боевиков.

Об этом он сказал, представляя нового министра обороны Андрея Тарана.

"Я не советую противнику думать, что наше желание мира, ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские воины уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", - сказал Зеленский.

"Сегодня мы делаем всё ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, во время избирательной кампании Зеленский говорил, что для того, чтобы прекратилась война на Донбассе, нужно "просто перестать стрелять". Однако позже он признал, что сейчас нет возможности остановить роSSийскую агрессию.

За минувшие сутки число обстрелов на Донбассе увеличилось до 17. Погибли трое военнослужащих, еще девятеро получили ранения и травмы. Кроме того, боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, в том числе - школу, в которой на тот момент был персонал и дети - все они были эвакуированы в бомбоубежище.

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