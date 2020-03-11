Шмыгаль провел переговоры с миссией МВФ о дальнейшем сотрудничестве

Участие в разговоре приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Шмыгаль провел переговоры с миссией МВФ о дальнейшем сотрудничестве
Денис Шмыгаль
Фото: facebook.com / Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой Международного валютного фонда во главе с председателем Фонда по Украине Роном ван Роденом.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кабмина.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

В частности, Шмыгаль отметил, что новое украинское правительство настроено на продолжение сотрудничества с МВФ.

"Первоочередным приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - передает пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины.

"Во время разговора стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества", - добавили в Кабмине.

Напомним, в интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ.

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