Пресс-секретарь Зеленского: проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно

Мендель прокомментировала, почему статья на сайте издания отличается от интервью, опубликованного на сайте Офиса президента.

Пресс-секретарь Зеленского: проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно
Фото: theguardian.com

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вокруг появления в британском издании The Guardian фото украинского президента и статьи с ним появляется много фейковой информации.

"Выход статьи и обложки в журнале The Guardian, к сожалению, сопровождался большим количеством дезинформации в онлайн-пространстве. Предлагаю опровержения этих фейков ради сохранения здорового подхода к информации", - написала Мендель в фейсбуке.

Далее она привела три примера дезинформации об этой статье.

"1 - Фейк о том, что статья была проплачена. Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией. 2 - Фейк, что статья не вышла в журнале. The Guardian - это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с Президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки. 3 - Фейк, что Офис президента «подвергает цензуре» материалы западных журналистов", - отметила пресс-секретарь.

Мендель также прокомментировала, почему статья на сайте The Guardian отличается от интервью, опубликованного на сайте Офиса президента.

"Статья в The Guardian - не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис Президента предоставил весь текст - с вопросами и ответами. Это и есть «сухой» оригинал, без других информационных наслоений", - пояснила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что еще ни один украинский президент не появлялся на таких обложках, как Time или The Guardian, и не имел статей-портретов в The New Yorker.

"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно", - добавила Мендель.

Напомним, накануне Зеленский появился на обложке The Guardian. Статья о президенте Украины называлась "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". На главном фото президент Украины сидит на столе и смеется. Внутри статьи - еще два снимка с Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит руку в кармане.

В материале Зеленский пошутил, что иногда ему "очень хочется" вешать олигархов, но Украина выбрала демократический путь.

В прошлом году Зеленский стал первым президентом Украины на обложке Time.

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