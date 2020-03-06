На Донбассе из-за наезда БМП на взрывное устройство погиб военный, еще трое ранены

Это произошло возле села Крымское в Луганской области.

В пятницу, 6 февраля, в результате наезда боевой машины пехоты на неустановленное взрывное устройство на Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили травмы.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Это произошло возле села Крымское в Новоайдарском районе Луганской области.

"Военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы", - сообщили в штабе операции.

Напомним, что в течение 5 марта были травмированы трое украинских военных.