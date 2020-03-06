Новый министр финансов назвал сотрудничества с МВФ "безусловным приоритетом"

Новый министр финансов Игорь Уманский в пятницу, 6 марта, встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом.

Он заявил, что сотрудничество с МВФ является "безусловным приоритетом" для Украины.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - цитирует Уманского пресс-служба Министерства финансов.

Министр предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с представителями МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Напомним, Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Одним из них является законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и исключить возвращение Приватбанка бывшим владельцам.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли, что может растянуться на несколько недель или месяцев.

К законопроекту о банках депутаты еще даже не приступили.