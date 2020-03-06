Доверенному экс-нардепа и еще троим лицам объявили подозрения в нанесении 93 млн убытков "Одесскому припортовому заводу"

Они разработали схему продажи удобрений по заниженной цене компании, которая перепродавала их по конкурентной стоимости.

НАБУ и САП объявили подозрения четырем лицам в нанесении 93,3 миллиона гривен убытка "Одесскому припортовому заводу" (ОПЗ). Организатор схемы - доверенное лицо нардепа прошлого созыва.

Также в причастности подозревается заместитель директора "Одесского припортового завода", начальник отдела ОПЗ и собственник компании-нерезидента, которая участвовала в коррупционной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия всех квалифицировали по ч.2 ст.28 и ч2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Чиновников ОПЗ задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Местонахождение двоих других фигурантов не установлено", - уточнили в бюро.

По версии следствия, доверенное лицо бывшего нардепа организовало схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения наперед определенной компании по ценам, ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала в марте-декабре 2015. Вследствие таких действий завод недополучил около 93,3 млн гривен. Напомним, ранее главе ФГИ предложили взятку в 5 млн долларов за назначение директора "Одесского припортового завода", 99,5% акций которого принадлежат государству.

29 января во время передачи части взятки в размере 50 тыс. долларов были задержаны три человека. Всю сумму взятки планировали передать на протяжении года.