Екснардепу оголосили про підозру в організації корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 жовтня повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру в організації корупційної схеми АТ «Одеський припортовий завод», яка завдала підприємству шкоди на 93.3 млн грн. Про це повідомляється на сайті НАБУ, але не називається ім’я депутата. За інформацією голови правління StateWatch Олександра Лємєнова, йдеться про екснардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2 ст. 364 КК України.

За даними слідства, депутат організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Далі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ». Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми:

довіреній особі екснардепа — ч. 5 ст. 27, ч.2. ст.28, ч. 2 ст. 364 КК України;

заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

начальнику відділу АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

«Чому тільки зараз? Схема ж була чорт знає коли реалізована. Це саме та ціна, яку ми «заплатили» за дворічне непризначення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А тому справами «приторговувала» колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова. Як так? Бо в неї першим заступником працював близький до Грановського прокурор Роман Говда. Але відповідальність за непризначення нового глави САП - це і відповідальність керівництва Офіса президента», - коментує Лємєнов.