Шмыгаль назвал коронавирус "проблемой номер один"

В Украине подтвержден один случай коронавируса.

Шмыгаль назвал коронавирус "проблемой номер один"
Денис Шмыгаль
Фото: gk-press.if.ua

Назначенный накануне на пост премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что наибольшей порблемой на сегодняшний день является распространение коронавируса.

Об этом он сказал на ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Сегодня проблема номер один - это, конечно, коронавирус, который распространяется по Европе и зафиксирован в Украине. Это проблема сегодняшнего, завтрашнего дня", - заявил глава Кабмина.

Шмыгаль отметил, что у новоназначенного правительства есть ряд проблем, которые нужно решать немедленно.

"Есть ряд проблем, которые нужно решать в этом году, есть ряд проблем, которые требуют стратегического подхода, взвешенного подхода... Считаю, что с этим правительством мы достойно встретим сегодняшние вызовы", - сказал Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что 5 марта на первом заседании правительства был расширен и усилен состав антикризисного штаба по препятствованию распространения коронавируса в Украине и на данный момент есть видение, как двигаться в этом направлении.

Как сообщалось, 4 марта Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который ранее занимал пост вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.

Напомним, 3 марта в Украине зарегистрировали первый случай коронавируса - в Черновицкой области мужчина заболел после поездки в Италию с женой. Есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.

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