Телеканал "Прямой" заявил о попытке ГБР заблокировать его работу

Суд обязал телеканал предоставить доступ к вещам и документам с возможностью их изъятия.

Телеканал "Прямой" заявил о попытке ГБР заблокировать его работу
Фото: gordonua.com

3 марта телеканал "Прямой" получил решение Печерского районного суда Киева, согласно которому он обязан до 18 марта предоставить следователям Государственного бюро расследований временный доступ к вещам и документам с возможностью их изъятия.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Телеканал считает такое решение суда незаконным, необоснованным, и таким, что вынесено незаконным составом суда, ведь надлежащим судом для рассмотрения данного ходатайства является Шевченковский районный суд города Киева.

"ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда города Киева", - заявили на телеканале.

Кроме того, подчеркивает "Прямой", рассмотрение ходатайства ГБР в суде происходило без участия представителей канала, что является грубым нарушением требований уголовного процессуального закона.

"Более того, большинство документов, которые хотят получить следователи находятся в государственных реестрах, доступ к которым и так есть у ГБР. В частности речь идет об Уставе телеканала, свидетельствах и патентах объектов интеллектуальной собственности, реестре движимого и недвижимого имущества, а также всей поквартальной финансовой отчетности. Именно поэтому телеканал такие действия ГБР и Печерского суда рассматривает как способ давления и попытки заблокировать деятельность независимого средства массовой информации, а потому будет обжаловать это решение в судебном порядке", - отмечается в заявлении..

Телеканал подчеркивает, что намерен предоставить следователям временный доступ к вещам и документам, чтобы не создавать искусственных оснований для проведения обыска.

Напомним, 1 июля прошлого года сотрудники ГБР провели обыски на "Прямом" в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала.

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