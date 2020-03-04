"Голос" совершил демарш во время голосования за состав Кабмина

Фракция "Голос" в Верховной Раде ушла с заседания парламента перед утверждением состава правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом с трибуны заявила депутат фракции Александра Устинова.

"Фракция "Голос" не будет дальше принимать участие в этом заседании... и не будет поддерживать этот цирк и формирование "правительства Януковича". И я прошу каждого, кто сегодня будет голосовать за это правительство, тридцать раз подумать, готовы ли вы голосовать за такие "новые" лица", - сказала она.

Устинова также выразила возмущение отсутствием кандидатур на ряд должностей. Она также обвинила часть предложенных кандидатов в министры в том, что они работали в госорганах при бывшем президенте Викторе Януковиче, в частности, экс-министр здравоохранения Илья Емец.

"Нам пытаются продать как новое лицо нового министра охраны здоровья, который уже был министром охраны здоровья во времена Януковича, нам пытаются расскзать, что новое лицо - господин Гутцайт, которого вы выгнали из списка, который у вас шел 81-м номером, потому что был слишком "зашкваренным", потому что у него бизнес в РоSSии, его бизнес-партнеры - это люди, которые воюют в роSSийской армии... Господин Уманский в свое время подписал 79 млн гривен, которые были переданы компании Саши Януковича, которые потом были выведены, а должны были пойти на строительство "Охматдета"... У нас министр соцполитики - это человек, которого назначал Виктор Янукович на должность главы службы занятости", - сказала Устинова.

Она также заявила, что стыдно голосовать за министра внутренних дел Арсена Авакова после дела Шеремета.

После этого депутаты "Голоса" покинули зал парламента.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, в среду Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила главой правительства Дениса Шмыгаля. Также был утвержден новый состав Кабмина.

Ранее лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не будет голосовать за состав правительства. А во время обсуждения кандидатуры нового премьера депутат "Голоса" Юлия Клименко отметила, что заявила, что по сути голосование списком является голосованием за "кота в мешке", поскольку депутаты не могут задавать вопросы кандидату на должность министра. После этого она подарила Шмыгалю мешок с игрушечными котами.