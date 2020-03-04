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2020-03-04
Погибшим 3 марта в зоне ООС украинским военным является 25-летний старший сержант Владимир Черненко
Он проходил контрактную службу с 2017 года.
Фото: LB.ua
Во время обстрела позиций ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе 3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко, военнослужащий в/ч А4427. Об этом сообщили на странице Черниговского областного военкомата в Facebook.
Черненко был рожден 28 января 1995 года, призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 Новоград-Сиверским городским военным комиссариатом.
"Командование и личный состав Черниговского областкого ТЦК и СП выражает искренние соболезнования родным, друзьям и близким погибшего воина", - добавили в военкомате.
Напомним, 3 марта вооруженные формирования РоSSии 7 раз нарушили режим прекращения огня. Были ранены пятеро украинских военных.