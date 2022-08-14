Сержант самотужки зупинив колону ворога: на очах ошалілих орків заскочив на міст та підірвав

Головний сержант інженерно-саперного взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олег Мороз самотужки зупинив колону ворога.

Про геройський вчинок українця пише АрміяІнфо.

Як згадує товариш Олега Дмитро, ранок 24 лютого 2022 року вони зустріли на позиціях поблизу населеного пункту Щастя.

За його словами о четвертій ранку почався потужний артобстріл, а після нього російські війська пішли на прорив на танках та БМП. Українські війська зустріли їх потужним спротивом та змусили відступити.

Після невдалої спроби з ходу оволодіти позиціями десантників орки знову почали вести щільний обстріл і готуватися до наступного штурму. У зв’язку з тим, що єдиним шляхом пересування ворожої техніки і особового складу загарбників через водну перешкоду біля їх позицій — річку Сіверський Донець — залишався автомобільний міст, було вирішено його підірвати.

Нажаль через пошкоджені уламками снарядів дроти, ставновлена вибухівка не спрацювали.

Командир роти викликав сержанта Мороза і поставив завдання знищити цю інженерну споруду будь-яким можливим способом. Треба було діяти негайно, тому що ворог щомиті міг знову піти в наступ. Олег запропонував використати для підриву вантажівку «Урал». Її завантажили великою кількістю вибухівки, і, коли настала ніч, Олег сам сів за кермо машини та з вимкненими фарами самотужки поїхав на міст. Сподівався, що руські не очікуватимуть такої нахабності і не одразу його помітять. Діяв рішуче і швидко, але вантажівку помітили і почали обстрілювати прямою наводкою практично зі всього наявного озброєння. Як згадував потім Олег, панікувати не було часу. Він заїхав на міст, швидко вискочив із машини і під свист куль побіг до якоїсь канави. І вже там, сховавшись у кущах, привів у дію вибуховий пристрій. Потужний вибух практично повністю зруйнував міст. Користуючись пожежею і димом, який прикривав його від ворога, Олег неушкодженим повернувся до своїх. Окупанти були шоковані, вони навіть не очікували, що в них майже під самим носом українські військові зможуть у такий незвичний спосіб знищити важливу інженерну споруду. І хоча Олег не вважав свій вчинок героїчним, для всіх товаришів, побратимів, командирів він був справжнім героєм. Всі розуміли, що здатні на таке можуть бути лише люди з великим серцем і сталевою волею.

10 березня 2022 року Указом Президента України за особисту мужність і героїзм, головний сержант взводу Олег Мороз був нагороджений званням Героя України із врученням ордена «Золота Зірка».

Нажаль через кілька місяців Олег Мороз загинув у бою під Слов’янськом. Виконуючи завдання з інженерної розвідки переднього краю оборони, група саперів, у складі якої перебував Олег, потрапила в засідку ворога. Зав’язався запеклий близький бій, під час якого головний сержант зазнав смертельного поранення. Вдома на Миколаївщині в нього залишилися мама і сестра. Для них це важка втрата, як і для його бойових побратимів, з якими він разом ділив свою нелегку армійську долю і кожного дня ходив під смертю.