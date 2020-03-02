МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука

Депутата задержали на границе между Грецией и Болгарией.

МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
Фото: Без Табу

Генеральный секретариат Интерпола пересмотрит запрос РоSSии об объявлении в розыск и задержании бывшего народного депутата Сергея Мельничука.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его мнению, ориентировка на Мельничука является политически мотивированной, поэтому МВД и украинское бюро Интерпола пожаловались в генеральный секретариат организации.

"Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине принял решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание С.Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации", - говорится в заявлении на сайте МВД.

Аваков также предложил генсеку Интерпола Юргену Штоку разработать механизм блокирования таких ориентировок со стороны РоSSии.

"МВД Украины напоминает, что правоохранительные органы РФ уже неоднократно злоупотребляли инструментами и возможностями Интерпола в отношении граждан Украины. В частности таких политических и общественных деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и др. Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование", - сказано в заявлении.

В целом за последние годы было около 30 подобных случаев.

Напомним, что Мельничука задержали во время пересечения границы между Грецией и Болгарией по запросу РоSSии. Она обвиняет бывшего депутата в убийстве в апреле 2014 года в Ростовской области.

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