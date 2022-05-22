Режиссер Лозница в Каннах заступился за роSSийскую культуру и сравнил украинских активистов с ФСБ

21 марта Сергей Лозница на Каннском кинофестивале-2022 получил награду France Culture за вклад в киноискусство. Ранее режиссера, который имеет беларусское происхождение, украинское гражданство и "космополитичную" самоидентификацию, исключили из Украинской киноакадемии. После этого он обвинил украинских коллег в нацизме, и в своей речи в Каннах еще раз "прошелся" по активистам.

Главным посылом Лозницы было то, что роSSийскую культуру не нужно бойкотировать из-за войны в Украине. В частности, это касается его нового фильма "Естественная история разрушений", который он презентует в Каннах. Режиссер уверен, что культуру и язык РоSSии нужно защищать, информирует Апостроф .

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"Сразу же после начала роSSийской агрессии в Украине я выступил против тотального запрета русского кино и против бойкота русской культуры. Некоторые мои соотечественники ответили на это требованием бойкотировать и мои фильмы – в частности, фильмы о нынешней и прошлой войнах – "Донбасс", "Майдан", "Бабий Яр. Контекст". Поразительно, что несколько лет назад те же фильмы – "Донбасс" и "Майдан" уже были запрещены. Это произошло в тоталитарной РоSSии, по приказу ФСБ. Сегодня украинские активисты требуют отменять показы этих фильмов в демократическом Европейском союзе. Приходится с прискорбием констатировать, что в некоторых вопросах их позиция совпадает с позицией роSSийской ФСБ", - заявил он.

"Их беспокоит только то, что гражданин Украины осмелился высказать мнение, противоположное мнению большинства. Они ведут войну на своем, особенном, фронте – не на том, где решается судьба Европы, современной цивилизации и, возможно, всего человечества, а на том, где государственное строительство подменяется войной культур, где знание собственной истории заменяется мифотворчеством, где свобода слова и свобода самовыражения объявляются вражеской пропагандой", - уверен кинематографист.

Лозница повторил нарративы кремлевской пропаганды о том, что в Украине ущемляют русский язык. Он призвал защищать русский язык и русскую культуру и ни разу не высказался о том, что в защите нуждается украинская культура и украинский язык, которые в РоSSии приравнивают к нацизму.

"Как можно запретить язык, на котором разговаривает 350 миллионов человек на земном шаре? Я обращаюсь сейчас к вам на моем родном языке, на котором я говорил в моем родном городе Киеве с детства. На этом языке говорит большая часть беженцев из восточных областей Украины. На этом же языке героические защитники острова Змеиный объяснили роSSийским агрессорам, куда им следует направляться. Современная Украина – многонациональная и мультикультурная страна. Требование бойкота русскоязычной культуры, которая является также и достижением, и богатством Украины, архаично и деструктивно по своей природе. Более того, оно в корне противоречит европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения. Вместо того чтобы поставить русский язык, родной язык для 30 процентов граждан страны, на службу Украине, говоря на нем правду о страшной войне, культурные активисты изнемогают от бессмысленного, сизифова труда – уничтожить то, что неуничтожимо", - высказался режиссер.

По мнению Лозницы, война в Украине совершается исключительно роSSийским режимом и армией. То, что оправданием для этой войны стала в том числе многовековая экспансия и имперские замашки русской культуры, режиссер не упомянул.

"Как можно отождествлять злодейства, совершаемые нынешним роSSийским режимом с творениями тех русских авторов, часто изгоев и почти всегда – скорбных пророков в своем несчастном отечестве, которые стали частью мировой культуры, а значит – достоянием всего человечества? - пожаловался он. - Как можно в ответ на варварства, которые совершаются режимом Путина руками роSSийских вандалов в Украине, требовать разрушить или отменить то, что всегда противостояло варварству? В этом нет ни логики, ни смысла".

Напомним, что ранее режиссер фильмов "Донбасс", "Майдан" и "Бабий Яр. Контекст" говорил, что никогда не позиционировал себя как представителя украинской культурной сферы.

Сергей Лозница родился в Беларуси, детство и юность провел в Киеве , имеет украинское гражданство. В 1991 году переехал жить и работать в РоSSию. С 2001 года жил в Германии. В 2015 году в интервью Forbes Лозница заявлял, что для него "несущественно", является он белорусом, украинцем или россиянином.

Лозница - лауреат Государственной премии Украины им. Довженко. За фильмы "Донбасс" и "Бабий Яр. Контекст" он получил награды Каннского кинофестиваля.