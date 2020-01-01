В Киеве на факельное шествие в честь Бандеры вышли около двух тысяч человек

Фото: Олександр Рудоманов

В Киеве вечером 1 января началось факельное шествие в честь111-й годовщины со дня рождения бывшего лидера ОУН Степана Бандеры. Подобные акции украинские националисты проводят ежегодно.

Как сообщает корреспондент LB.ua, к 18:00 на шествие собралось около двух тысяч человек. Преимущественно это представители "Конгресса украинских националистов", "Свободы", "Тризуба".

По состоянию на 18:30 они начали движение от парка Шевченко по направлению к Майдану Незалежности, где намерены провести вече.

Собравшиеся выкрикивают "Слава Украине", "Слава нации - смерть врагам","Украина прежде всего" и "Слава Степану Бандере", "Мы - бандеровцы, мы идем". Также они держат портрет бывшего лидера ОУН.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

На акции присутствуют депутаты от националистических партий.

Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Перед маршем националистов в Киеве усилили меры безопасности в центре города.

"За порядком во время запланированного шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в усиленном режиме следят сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - сообщает пресс-служба столичной полиции.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Ранее во многих украинских городах отметили годовщину со дня рождения Степана Бандеры. Самый массовый митинг по этому поводу состоялся во Львове.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель провода ОУН-Б.

Бандер был убит по приказу КГБ в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским 15 октября 1959 года.