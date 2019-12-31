Коболев заявил, что маржа "Нафтогаза" как посредника в новом транзитном контракте будет минимальной

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что маржа компании как организатора транзита газа через Украину в 2020-2024 годах будет минимальной.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

По словам Коболева, "Нафтогаз" не стремился быть посредником, такой вариант возник в ходе переговоров с роSSийской стороной.

"С точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или прямо регулируют рынок природного газа, мы еще не достигли соответствия европейскому законодательству. И позиция "Газпрома" здесь ожидаема: они не были готовы брать на себя риски неэффективного украинского законодательства. Поэтому эти риски взял на себя "Нафтогаз", став фактически буфером между "Газпромом" и Украиной. Для нас эти риски привычны. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - сказал глава правления.

Согласно достигнутым договоренностям "Газпром" будет начислять "Нафтогазу" фиксированный платеж, а тот будет бронировать мощности у "Оператора ГТС Украины" и платить за них по тарифу, установленному национальным регулятором НКРЭКУ.

"Есть четкое распределение доходов между "Нафтогазом" и самим "Оператором". Львиная часть доходов будет идти именно "Оператору". Разница между доходом "Оператора" и доходом "Нафтогаза" - на самом деле минимальна, она составляет меньше 10%... Тарифы между "Газпромом" и "Нафтогазом" были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которому добавляется небольшая маржа", - сказал Коболев.

По его словам, тариф на транзит для "Газпрома" почти не изменился по сравнению с действующим, но это касается только минимально гарантированных объемов (65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах). Транзит газа сверх этого объема будет оплачиваться по другому, более высокому тарифу.

Его размер Коболев не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

Он сообщил, что ОГТСУ получит от "Нафтогаза" первый "существенный" платеж в рамках нового контракта уже 3 января.