Передача экс-"беркутовцев" РоSSии "существенно усложнит" рассмотрение дел Майдана, - ООН

В ООН приветствовали обмен удерживаемыми лицами 29 декабря.

Передача экс-"беркутовцев" РоSSии "существенно усложнит" рассмотрение дел Майдана, - ООН
Фото: facebook.com/UNHumanRightsUkraine

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине считают, что освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана.

Об этом говорится в заявлении миссии, распространенном на ее странице в фейсбуке.

В документе отмечается, что миссия приветствует одновременное освобождение лиц, содержавшихся под стражей, которое состоялось 29 декабря на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Однако в ООН обеспокоены освобождением из-под стражи и передачей роSSийской стороне экс-"беркутовцев".

"Передача пяти сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными «республиками», существенно затруднит отправление правосудия и соблюдение права пострадавших на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников «Беркута», бежавших из страны, оказались безрезультатными", - отмечается в заявлении.

В миссии ООН по правам человека в Украине также напомнили, что в ходе парижского саммита "Нормандской четверки" было достигнуто понимание о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным". Миссия надеется, что такой доступ на территории, контролируемой самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", будет предоставлен в ближайшее время.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

В рамках обмена Украине в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Все они были внесены в список на обмен и переданы боевикам 29 декабря.

Бывших "беркутовцев" судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана. Процесс был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.

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