Передача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен США

Американські чиновники наполягають, що зараз ЗСУ мають інші потреби, інформує ZN.ua.

Передача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен США
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Представник комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт розповів, що "можливість відправки винищувачів F-16 в Україну не є мудрим використанням ресурсів, необхідних для перемоги у війні". Про це повідомляє CNN.

"Чесна правда полягає в тому, що вартість спроб доставити F-16 в Україну, навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю систему озброєнь, і витратимо на це весь наш час і всі наші ресурси, в кращому випадку ми зможемо доставити кілька працюючих F-16 в Україну протягом року, можливо, восьми місяців, якщо ми дійсно наполягатимемо на цьому", - заявив член комітету Адам Сміт.

Сміт додав, що треба не просто тренувати пілотів, а навчити механіків, побудувати аеродроми, які можуть прийняти F-16, а також мати запасні частини, щоб "змусити літаки працювати".

У той час як деякі республіканські законодавці погрожують заблокувати майбутню допомогу Україні, невелика група членів Палати представників від Республіканської партії пообіцяла розглянути список ключових видів озброєнь та інших предметів першої необхідності під час нещодавної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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