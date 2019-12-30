На дачу премьера РоSSии Медведева специально завезли снег – Навальный

Снимки участка обнародовали в соцсети.

На дачу премьера РоSSии Медведева специально завезли снег – Навальный
Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС

В сети появились снимки дачного участка в поселке Плес Ивановской области, который принадлежит премьер-министру РоSSии Дмитрию Медведеву. Этот участок единственный из всех засыпан снегом, пишет в Instagram оппозиционер Алексей Навальный.

"Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плесе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плесе, снег есть! Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру РоSSии пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо?" – написал Навальный.

Фото: Sergey Nechaev/vk.com

Он отметил, что эту дачу Медведева показывали в фильме "Он вам не Димон".

Напомним, дачное имение Медведева у реки Волга занимает 80 га. Стоимость резиденции, по оценкам возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией – 25-30 млрд рублей (380-460 млн долларов США). Площадь территории, на которой находится имение, – 80 гектаров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокатУкраина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат
Судья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИСудья Конституционного суда Мельник подал в отставку, - СМИ
В РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленнымВ РФ парень, заявивший о подброшенных ему Росгвардией наркотиках, найден обезглавленным
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском судеПолиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
ГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернатеГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернате
Блок рекламы


Похожие новости
Суд приговорил к 6 годам тюрьмы экс-премьера Хорватии Иво СанадераСуд приговорил к 6 годам тюрьмы экс-премьера Хорватии Иво Санадера
Пришло время РоSSии освободить всех украинских политзаключенных, - посол БританииПришло время РоSSии освободить всех украинских политзаключенных, - посол Британии
В РоSSии назвали обмен "шагом к дальнейшей реализации" Минских соглашенийВ РоSSии назвали обмен "шагом к дальнейшей реализации" Минских соглашений
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛОСенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Младшая дочь фюрера РФ вошла в совет при правительстве РоSSииМладшая дочь фюрера РФ вошла в совет при правительстве РоSSии
Зеленский подписал закон, который запрещает поставки электроэнергии из РоSSииЗеленский подписал закон, который запрещает поставки электроэнергии из РоSSии
У РоSSии нет техники для завершения "Северного потока - 2", - ОСКУ РоSSии нет техники для завершения "Северного потока - 2", - ОСК
Лукашенко: Запад и страны НАТО не позволят РоSSии нарушить суверенитет БеларусиЛукашенко: Запад и страны НАТО не позволят РоSSии нарушить суверенитет Беларуси
В "Нафтогазе" признали риск отказа РоSSии от транзитаВ "Нафтогазе" признали риск отказа РоSSии от транзита
ЕС назвал запуск поездов в Крым "еще одним нарушением суверенитета Украины" со стороны РоSSииЕС назвал запуск поездов в Крым "еще одним нарушением суверенитета Украины" со стороны РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости