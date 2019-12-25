Министр обороны взял под личный контроль дело об избиении военнослужащей в Одесской области

Замминистра разбирается с ситуацией на месте происшествия.

Министр обороны взял под личный контроль дело об избиении военнослужащей в Одесской области
Андрей Загороднюк
Фото: Макс Левин

В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.

Об этом министр сообщил в своем фейсбуке.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Отмечается, что параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Загороднюк подчеркнул, что берет это дело под личный контроль.

"Детали сообщу после того, как выясню все подробности", – добавил он.

Ранее Загороднюк в интервью LB.uа рaссказал, что Минобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4Оккупанты из миномета обстреляли жилые дома Золотого-4
Ялтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокатЯлтинского блогера Гайворонского выдворили из оккупированного Крыма, - адвокат
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области более 80 тысяч жителей осталось без водоснабженияВ Луганской области более 80 тысяч жителей осталось без водоснабжения
Руководители Геокадастра Львовской области пытались завладеть землей на 25 млн грнРуководители Геокадастра Львовской области пытались завладеть землей на 25 млн грн
ГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернатеГБР начало расследование против ГУ ГосЧС в Луганской области из-за пожара в интернате
Главу одного из городов Житомирской области разоблачили в растрате более 800 тысяч гривенГлаву одного из городов Житомирской области разоблачили в растрате более 800 тысяч гривен
В СНБО решили создать патриотическую систему терробороныВ СНБО решили создать патриотическую систему терробороны
Бывший сотрудник администрации Порошенко выиграл суд у ЗеленскогоБывший сотрудник администрации Порошенко выиграл суд у Зеленского
Внедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - экспертВнедрение стандартов НАТО не отменяет задач национальной обороны, - эксперт
Во Львовской области сожгли редакцию местной газетыВо Львовской области сожгли редакцию местной газеты
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороныТрансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Президент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООНПрезидент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости